Минтруд РФ планирует отменить бумажный сертификат на материнский капитал

Министерство труда и социальной защиты России намерено отказаться от бумажного сертификата на материнский капитал. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Скляр «Известиям».

По его словам, претендующих на материнский капитал россиян будут вносить в специальный реестр. Родители смогут взять выписку в органах соцзащиты или МФЦ.

Кроме того, к началу второго квартала 2020 года планируется, что граждане получат услуги полностью в дистанционном режиме, а необходимые документы — в электронном виде.

В настоящее время размер материнского капитала составляет 453 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в России упростят процедуру оформления заявления на выплаты при рождении ребенка.