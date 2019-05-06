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Минтруд РФ планирует отменить бумажный сертификат на материнский капитал

05:42, 06.05.2019
Минтруд РФ планирует отменить бумажный сертификат на материнский капитал
Фото: realnoevremya.ru

Министерство труда и социальной защиты России намерено отказаться от бумажного сертификата на материнский капитал. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Скляр «Известиям».

По его словам, претендующих на материнский капитал россиян будут вносить в специальный реестр. Родители смогут взять выписку в органах соцзащиты или МФЦ.

Кроме того, к началу второго квартала 2020 года планируется, что граждане получат услуги полностью в дистанционном режиме, а необходимые документы — в электронном виде.

В настоящее время размер материнского капитала составляет 453 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в России упростят процедуру оформления заявления на выплаты при рождении ребенка.

Общество
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