Минтруд РФ планирует отменить бумажный сертификат на материнский капитал
Министерство труда и социальной защиты России намерено отказаться от бумажного сертификата на материнский капитал. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Скляр «Известиям».
По его словам, претендующих на материнский капитал россиян будут вносить в специальный реестр. Родители смогут взять выписку в органах соцзащиты или МФЦ.
Кроме того, к началу второго квартала 2020 года планируется, что граждане получат услуги полностью в дистанционном режиме, а необходимые документы — в электронном виде.
В настоящее время размер материнского капитала составляет 453 тысяч рублей.
Напомним, ранее сообщалось, что в России упростят процедуру оформления заявления на выплаты при рождении ребенка.Общество
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