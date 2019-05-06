Жертвами атаки на управление полиции в Афганистане стали 13 человек

В результате нападения боевиков на полицейское управление в Афганистане погибли 13 человек.

Как сообщает TOLOnews, еще 55 человек получили ранения, в том числе 20 мирных жителей.



Ранее сообщалось, что в результате взрыва у полицейского участка погибли два сотрудника полиции, еще 30 человек пострадали.



Напомним, что 5 мая в Афганистане произошел взрыв возле здания полицейского участка в провинции Баглан. СМИ сообщали, что на участок напала группа вооруженных боевиков. Двоих нападавших удалось нейтрализовать.

