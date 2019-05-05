В Афганистане у полицейского участка произошел взрыв

В Афганистане произошел взрыв возле здания полицейского участка в провинции Баглан.



По информации агентства Khaama Press, на участок напала группа вооруженных боевиков. Двоих нападавших удалось нейтрализовать.



Как сообщает 1TV, жертвами взрыва стали два сотрудника полиции. Также сообщается о 30 пострадавших.



В октябре прошлого года жертвами взрыва на предвыборном мероприятии в афганской провинции Тахар на северо-востоке страны стали 22 человека, еще 36 человек получили ранения.

