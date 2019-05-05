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В Афганистане у полицейского участка произошел взрыв

14:28, 05.05.2019
В Афганистане у полицейского участка произошел взрыв
Фото: en.wikipedia.org / PRTkand~commonswiki

В Афганистане произошел взрыв возле здания полицейского участка в провинции Баглан.

По информации агентства Khaama Press, на участок напала группа вооруженных боевиков. Двоих нападавших удалось нейтрализовать.

Как сообщает 1TV, жертвами взрыва стали два сотрудника полиции. Также сообщается о 30 пострадавших.

В октябре прошлого года жертвами взрыва на предвыборном мероприятии в афганской провинции Тахар на северо-востоке страны стали 22 человека, еще 36 человек получили ранения.

Происшествия
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