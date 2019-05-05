Турция предложила России соглашение по курдскому району в Сирии

Россия и Турция рассматривают вопрос о размещении своих вооруженных сил в сирийском районе Телль-Рифаат, который находится на границе с Турцией.



«Ранее договоренность заключалась в том, что мы остановились в Телль-Рифаат, но если эти атаки продолжатся, это может быть пересмотрено. Мы обсуждаем это с Россией» — заявил

вице-президент Турции Фуат Октай.



По его словам, в решении ситуации также принимает участие Иран, передает Reuters.

Ранее стало известно, что в столкновения турецкой армии с отрядами Рабочей партии Курдистана на границах с Сирией и Ираком погибли четверо турецких военных, еще двое получили ранения.



Российский вице-премьер Юрий Борисов в конце апреля заявил, что морской порт Тартус в Сирии может быть арендован Россией на 49 лет для транспортно-экономического использования.

