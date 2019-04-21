Россия может арендовать сирийский морской порт Тартус на 49 лет

Российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что морской порт Тартус в Сирии может быть арендован Россией на 49 лет для транспортно-экономического использования.

«Мы очень хорошо продвинулись в этом вопросе и надеемся, что в течение недели контракт будет подписан», — сказал Борисов по итогам встречи с сирийским президентом Башаром Асадом.



Борисов выразил надежду, что это решение положительно скажется на сирийской экономике и существенно повлияет на товарооборот между странами, передает ТАСС.



Агентство отмечает, что в 2017 году Москва и Дамаск подписали соглашение о размещении в Тартусе на 49 лет российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ.

