Facebook может начать платить за просмотр рекламы

Руководство Facebook изучает возможность вознаграждения пользователей за просмотр рекламы. Выплаты могут производиться в собственной криптовалюте соцсети.

Как пишет The Wall Street Journal, соцсеть также раздумывает над введением оплаты за взаимодействие с контентом и совершение покупок на платформе. В этом плане начисление криптовалюты будет аналогично накоплению баллов лояльности на электронных торговых площадках.

Представитель подразделения компании Facebook, отвечающего за блокчейн-проекты, отказался прокомментировать эту информацию. Он напомнил журналистам о прошлом заявлении, в котором говорилось, что «как и многие другие компании, Facebook изучает различные способы использования возможностей технологии блокчейн».

Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг показал обновленный дизайн сайта и приложений соцсети, который получил название FB5.





