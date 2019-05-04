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Facebook может начать платить за просмотр рекламы

01:26, 04.05.2019
Facebook может начать платить за просмотр рекламы
Фото: flickr.com

Руководство Facebook изучает возможность вознаграждения пользователей за просмотр рекламы. Выплаты могут производиться в собственной криптовалюте соцсети.

Как пишет The Wall Street Journal, соцсеть также раздумывает над введением оплаты за взаимодействие с контентом и совершение покупок на платформе. В этом плане начисление криптовалюты будет аналогично накоплению баллов лояльности на электронных торговых площадках.

Представитель подразделения компании Facebook, отвечающего за блокчейн-проекты, отказался прокомментировать эту информацию. Он напомнил журналистам о прошлом заявлении, в котором говорилось, что «как и многие другие компании, Facebook изучает различные способы использования возможностей технологии блокчейн».

Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг показал обновленный дизайн сайта и приложений соцсети, который получил название FB5.


ТехнологииIT
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