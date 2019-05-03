Диетолог рассказала об опасности чрезмерного употребления шашлыка

Из-за злоупотребления шашлыка и алкоголя в майские праздники могут обостриться хронические заболевания. Об этом заявила главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

По ее словам, если в течение длинных выходных есть много белка, то у человека, возможно, произойдет сильное обострение острых заболеваний, о которых он даже до этого не знал.

«На фоне чрезмерного употребления алкоголя, в том числе красного вина, и мясных блюд может впервые произойти приступ подагры», — цитирует «РИА Новости» Стародубову.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, специалист советует не допускать переедания, а также включить в рацион овощи и ягоды, а также запивать еду водой.

Напомним, ранее в Минздраве РФ рассказали, как правильно приготовить шашлык.