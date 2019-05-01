Мухаметшин поздравил татарстанцев с Праздником Весны и Труда

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поздравил татарстанцев с Праздником Весны и Труда.

По словам председателя Госсовета РТ, труд объединяет людей разных поколений, национальностей, политических и религиозных убеждений.

Мухаметшин отметил, что успехи Татарстана складываются из повседневной напряженной работы сотен тысяч жителей республики. Председатель Госсовета РТ подчеркнул, что Татарстан входит в число регионов России с высоким инвестиционным потенциалом, занимает передовые позиции по показателям промышленного и сельскохозяйственного производства, развитию IT-сектора, жилищному строительству.



По словам Мухаметшина, мировой чемпионат по профмастерству WorldSkills Kazan 2019 придаст новый импульс продвижению профобразования как одного из важных инструментов социально-экономических преобразований.

«Наша цель — воспитать достойную молодежь, умеющую и желающую работать в интересах и во благо многонациональной Отчизны», — приводит его слова пресс-служба республиканского парламента.

В завершение Мухаметшин пожелал татарстанцам здоровья, счастья, мира и реализации намеченных планов.



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