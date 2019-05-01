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Мухаметшин поздравил татарстанцев с Праздником Весны и Труда

08:25, 01.05.2019
Мухаметшин поздравил татарстанцев с Праздником Весны и Труда
Фото: gossov.tatarstan.ru

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поздравил татарстанцев с Праздником Весны и Труда.

По словам председателя Госсовета РТ, труд объединяет людей разных поколений, национальностей, политических и религиозных убеждений.

Мухаметшин отметил, что успехи Татарстана складываются из повседневной напряженной работы сотен тысяч жителей республики. Председатель Госсовета РТ подчеркнул, что Татарстан входит в число регионов России с высоким инвестиционным потенциалом, занимает передовые позиции по показателям промышленного и сельскохозяйственного производства, развитию IT-сектора, жилищному строительству.

По словам Мухаметшина, мировой чемпионат по профмастерству WorldSkills Kazan 2019 придаст новый импульс продвижению профобразования как одного из важных инструментов социально-экономических преобразований.

«Наша цель — воспитать достойную молодежь, умеющую и желающую работать в интересах и во благо многонациональной Отчизны», — приводит его слова пресс-служба республиканского парламента.

В завершение Мухаметшин пожелал татарстанцам здоровья, счастья, мира и реализации намеченных планов.

Сегодня в России отмечают Праздник Весны и Труда. «Реальное время» провело видеоопрос: «Что вы знаете про 1 Мая?».

ОбществоВласть Татарстан
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