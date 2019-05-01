В Самаре на площади Куйбышева пройдут тренировки военного парада

Фото: пресс-служба Центрального военного округа

2,4 и 7 мая в Самаре на площади Куйбышева пройдут три общегарнизонные тренировки военного парада, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Мероприятия состоятся с 20 до 22 часов, 7 мая — с 10 до 12 часов. В честь 74-й годовщины Победы по центру города пройдут солдаты, юнармейцы и офицеры второй общевойсковой армии Центрального военного округа. Всего в параде примут участие более 1,8 тысяч человек.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, почему зарубежные лидеры не были приглашены на празднование 74-й годовщины Победы в Москву. По его словам, это обычная практика в неюбилейные годы.



