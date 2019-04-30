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В Кремле объяснили, почему на параде 9 Мая не будет иностранных лидеров

12:59, 30.04.2019
В Кремле объяснили, почему на параде 9 Мая не будет иностранных лидеров
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, почему зарубежные лидеры не были приглашены на празднование 74-й годовщины Победы в Москву.

По его словам, это обычная практика в неюбилейные годы.

«Сейчас нет такой юбилейной даты, поэтому это практика, которая уже существовала, что мы не приглашаем на обычные текущие праздники глав государств», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков отметил, что и в прошлом году каких-то специальных приглашений не было, передает «РИА Новости».

Ранее министр промышленности РФ Денис Мантуров подтвердил, что российский кабриолет бренда Aurus примет участие в параде Победы. Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков отметил, что машина удобная и «смотрится хорошо».

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