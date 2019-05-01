МЧС предупредило о порывистом ветре в Оренбургской области

Фото: архив ГУ МЧС России по Оренбургской области

Оренбургский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что днем 2 мая на территории региона ожидается порывистый ветер до 15-19 м/с, сообщается на официальном портале ГУ МЧС России по Оренбургской области.

Сильный ветер прогнозируется преимущественно в западной половине региона.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.

По его словам, в большинстве регионов Центральной России в первые длинные выходные мая температура воздуха составит от +17 до +19°С. На северо-западе — по ночам ожидается +1...+6 °С, днем до +17°С.



