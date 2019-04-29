В Гидрометцентре рассказали о погоде в России на майские праздники

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.

По его словам, в большинстве регионов Центральной России в первые длинные выходные мая температура воздуха составит от +17 до +19°С. На северо-западе — по ночам ожидается +1...+6 °С, днем до +17°С.

На юге России температура воздуха составит +21…+26°С. Жителей Урала до 4 мая преимущественно ожидает холодная погода: днем максимум +7…+10°С. С 5 мая температура повысится до +20°С.

На юге Сибири без осадков, ночью -3…+2°С, днем до +10°С, с 5 мая повышение до +15°С. На юге Дальнего Востока, во Владивостоке, до +15 °С, передает «Российская газета».

При этом серьезных заморозков на территории России в период майских праздников не ожидается.



Ранее Роман Вильфанд представил первый вероятностный прогноз погоды на территории РФ с апреля по сентябрь. В среднем по России температурный фон будет около и выше нормы, но с отдельными отклонениями.

