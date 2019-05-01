Алсу будет объявлять баллы на «Евровидении-2019»

Певица Алсу примет участие в конкурсе «Евровидение-2019», финал которого состоится в Израиле.



По информации «Комсомольской правды», в ходе трансляции она объявит баллы, которые участникам будут присуждать российские члены жюри.



Эту информацию РБК подтвердил директор Алсу Сергей Фадеев.



Алсу уже участвовала в «Евровидении» в качестве исполнительницы. В 2000 году она заняла второе место с композицией Solo. В 2009 году вела «Евровидение» в Москве вместе с Иваном Ургантом и объявляла результаты российского голосования.

Напомним, что конкурс «Евровидение-2019» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Россию на нем будет представлять певец Сергей Лазарев. Он исполнит песню Scream, которую написали певец Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос.

