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В Казанском кремле пройдет «Вальс Победы»

23:11, 30.04.2019
В Казанском кремле пройдет «Вальс Победы»
Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

8 мая в Казанском кремле пройдет республиканская акция «Вальс Победы», сообщает ИА «Татар-информ».

В ней примут участие более 360 школьников. Руководитель Татарстанского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Азат Идрисов заметил, что акция «Вальс Победы» напоминает людям о трагических событиях, дает возможность прочувствовать атмосферу тех лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане в преддверии Дня Победы усилят меры безопасности, сообщает ИА «Татар-информ».

С 1 мая все памятники павшим воинам и обелиски возьмут под круглосуточную охрану сотрудники полиции, муниципальные служащие и участники добровольных народных дружин.

Общество Татарстан
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