В Татарстане обелиски и памятники павшим воинам возьмут под круглосуточную охрану

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в преддверии Дня Победы усилят меры безопасности, сообщает ИА «Татар-информ».

С 1 мая все памятники павшим воинам и обелиски возьмут под круглосуточную охрану сотрудников полиции, муниципальных служащих и участников добровольных народных дружин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани на акции «Бессмертный полк» будут задействованы более 500 волонтеров, сообщает пресс-служба президента РТ.

Такое заявление сделал начальник управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов. Он отметил, что к волонтерам можно обращаться по любому вопросу, они будут на каждом перекрестке по ходу движения. В День Победы «Бессмертный полк» стартует с улицы Карла Маркса.



