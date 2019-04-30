Ядерный арсенал США оценивают в более чем 6 тысяч боеголовок
Вооруженные силы США в своем распоряжении имеют 6 185 ядерных боеголовок, половина из которых поддерживается Пентагоном на случай геополитических рисков. Такой вывод содержится в бюллетене ученых-ядерщиков.
В документе отмечается, что на стратегических носителях развернуты 1 750 боеголовок, из них порядка 1 300 единиц приходится на межконтинентальные баллистические ракеты. Еще 150 тактических бомб находится на базах в Европе.
Напомним, ранее администрация президента США Дональда Трампа запретила публиковать информацию о ядерном арсенале страны. Письмо об этом Министерство энергетики США направило в Федерацию американских ученых.
Как сообщает The New York Times, причина запрета не указывается, но чиновники отметили, что решение об этом было принято после долгого обсуждения.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым