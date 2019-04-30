Ядерный арсенал США оценивают в более чем 6 тысяч боеголовок

Вооруженные силы США в своем распоряжении имеют 6 185 ядерных боеголовок, половина из которых поддерживается Пентагоном на случай геополитических рисков. Такой вывод содержится в бюллетене ученых-ядерщиков.

В документе отмечается, что на стратегических носителях развернуты 1 750 боеголовок, из них порядка 1 300 единиц приходится на межконтинентальные баллистические ракеты. Еще 150 тактических бомб находится на базах в Европе.

Напомним, ранее администрация президента США Дональда Трампа запретила публиковать информацию о ядерном арсенале страны. Письмо об этом Министерство энергетики США направило в Федерацию американских ученых.

Как сообщает The New York Times, причина запрета не указывается, но чиновники отметили, что решение об этом было принято после долгого обсуждения.



