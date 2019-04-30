В Казани участникам шествия «Бессмертный полк» помогут более 500 волонтеров

В Казани на акции «Бессмертный полк» будут задействованы более 500 волонтеров, сообщает пресс-служба президента РТ.

Такое заявление сделал начальник управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов. Он отметил, что к волонтерам можно обращаться по любому вопросу, они будут на каждом перекрестке по ходу движения. В День Победы «Бессмертный полк» стартует с улицы Карла Маркса.

Напомним, ранее «Реальное время» публиковало подробную программу праздничных событий на майские выходные. Заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева заявила, что на празднование Дня Победы только в Казани выделено 46 млн рублей. Маршрут «Бессмертного полка», старт которого назначен на 15:00, остается прошлогодним: улица Карла Маркса — улица Лобачевского — Кремлевская — площадь Тысячелетия.







