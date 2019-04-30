В Гидрометцентре Татарстана рассказали о погоде на майские праздники

В Гидрометцентре Республики Татарстан сообщили, что в ближайшие сутки на территорию начнет поступать теплый воздух.

В среду, 1 мая, в республике осадков не ожидается. Днем потеплеет до +10..+15°С.

В четверг и пятницу, на погоду в республике окажет влияние западный циклон. Атмосферное давление будет падать. Днем 2 мая и в течение суток 3 мая ожидаются дожди и сильный юго-западный, южный ветер местами порывами до 17—22 м/с.

В четверг ночью ожидается -3..+2°С, днем +13..+18°С. В пятницу в ночные часы температура составит +5..+10°С, днем воздух прогреется до +15..+20°С, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

4 и 5 мая на территории республики, по предварительному прогнозу, ожидается повышение температуры до +17..+22°С. Местами пройдут дожди.

Отметим, что в большинстве регионов Центральной России, по данным Гидрометцентра, в первые длинные выходные мая температура воздуха составит от +17 до +19°С.

