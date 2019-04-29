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Бывший канцлер Австрии может войти в совет директоров РЖД вместо Дворковича

21:13, 29.04.2019 1
Бывший канцлер Австрии может войти в совет директоров РЖД вместо Дворковича
Фото: kremlin.ru

Бывший федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн может войти в совет директоров РЖД.

Он сменит бывшего вице-премьера РФ, сопредседателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой материалов для выдвижения.

Напомним, что в июле прошлого года вице-премьер РФ Максим Акимов возглавил совет директоров ОАО «Российские железные дороги» вместо Дворковича. При этом последний остался в совете.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21:39
    РЖД уже принадлежит иностранцам ?
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