Вице-премьер РФ Максим Акимов возглавил совет директоров РЖД
Вице-премьер РФ Максим Акимов возглавил совет директоров ОАО «Российские железные дороги». Соответствующее решение было принято на заседании совета, говорится в сообщении компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Он сменил на этом посту бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича.
О том, что Акимов станет главой совета директоров РЖД, было известно еще в начале июля.БизнесТранспорт
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