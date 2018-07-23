Вице-премьер РФ Максим Акимов возглавил совет директоров РЖД

Вице-премьер РФ Максим Акимов возглавил совет директоров ОАО «Российские железные дороги». Соответствующее решение было принято на заседании совета, говорится в сообщении компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Он сменил на этом посту бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича.

О том, что Акимов станет главой совета директоров РЖД, было известно еще в начале июля.