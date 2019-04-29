Российские власти выделят многодетным семьям до 15 млрд рублей на погашение ипотеки

В этом году правительство РФ планирует выделить до 15 млрд рублей из резервного фонда на выплаты многодетным семьям для погашения ипотеки. Соответствующий проект постановления опубликовал Минфин РФ на портале проектов нормативных правовых актов.

На выплаты могут претендовать россияне, взявшие ипотеку в российском банке при рождении у них третьего и последующих детей с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. Также выплаты получат граждане РФ, усыновившие третьего и последующих детей, рожденных в эти даты, пишет ТАСС.

Максимальная выплата для погашения ипотеки составит до 450 тыс. рублей.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита. Первой этой возможностью воспользовалась семья из Казани.