Казанская семья первой оформила ипотеку под 6% на весь срок

Фото: Максим Платонов

Банк ДОМ.РФ в Казани оформил первый ипотечный кредит для семей с детьми по льготной ставке 6% на новостройку на весь период кредитования.

Как сообщает ТАСС, первой, кто оформил ипотеку, стала семья Серазовых из Казани, которые воспитывают двух дочерей. Они обратились за кредитом для покупки двухкомнатной квартиры в строящемся доме, которая обошлась в 4,9 млн рублей.

Заявки на оформление ипотеки для семей с детьми по новым правилам начали принимать в банке с 8 апреля. Пока что ДОМ.РФ получил 772 заявки, 439 из которых уже одобрены. Большинство из них подано в Санкт-Петербурге, Москве, Тюмени, Казани и Ростове-на-Дону.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.