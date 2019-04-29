МИД предупредил россиян о возможной отмене рейсов в Италию 3 мая из-за забастовок

МИД России предупредил граждан о возможном изменении или отмене рейсов авиакомпаний Air Italy и Alitalia в Италию 3 мая из-за забастовок.



«Италия — на 3 мая намечена забастовка сотрудников авиакомпаний Air Italy и Alitalia; отмена и изменения в расписании рейсов», — сказано в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.



Напомним, что в январе в трех крупных аэропортах Германии — Кельн-Бонн, Дюссельдорф и Штутгарт — произошла забастовка сотрудников, отвечающих за безопасность перевозок пассажиров и грузов. СМИ тогда сообщали, что забастовка коснется в общей сложности 110 тыс. пассажиров.

