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МИД предупредил россиян о возможной отмене рейсов в Италию 3 мая из-за забастовок

14:03, 29.04.2019
МИД предупредил россиян о возможной отмене рейсов в Италию 3 мая из-за забастовок
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

МИД России предупредил граждан о возможном изменении или отмене рейсов авиакомпаний Air Italy и Alitalia в Италию 3 мая из-за забастовок.

«Италия — на 3 мая намечена забастовка сотрудников авиакомпаний Air Italy и Alitalia; отмена и изменения в расписании рейсов», — сказано в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.

Напомним, что в январе в трех крупных аэропортах Германии — Кельн-Бонн, Дюссельдорф и Штутгарт — произошла забастовка сотрудников, отвечающих за безопасность перевозок пассажиров и грузов. СМИ тогда сообщали, что забастовка коснется в общей сложности 110 тыс. пассажиров.

Общество
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