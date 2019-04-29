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Медведев освободил от должности замминистра сельского хозяйства Дмитрия Сергеева

13:51, 29.04.2019
Медведев освободил от должности замминистра сельского хозяйства Дмитрия Сергеева
Фото: mcx.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободит от должности заместителя министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Сергеева по его просьбе.

«Освободить Сергеева Дмитрия Геннадьевича от должности заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации по его просьбе», — сказано в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

Сергеев был назначен замглавы Минсельхоза в июне 2018 года. Перед этим он был членом правления, зампредом правления «Россельхозбанка». В 2009—2010 годах работал в ВТБ в качестве управляющего директора первого управления по работе с крупными клиентами первого корпоративного блока.

Ранее Дмитрий Медведев освободил Романа Богданова от должности заместителя руководителя федерального агентства по управлению государственным имуществом.

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