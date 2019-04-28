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Зеленский заявил о готовности обсуждать новые условия сосуществования России и Украины

07:59, 28.04.2019
Зеленский заявил о готовности обсуждать новые условия сосуществования России и Украины
Фото: uk.wikipedia.org

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать новые условия сосуществования Украины и России.

«Я еще раз подчеркиваю, что готов к переговорам. Я надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации. Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате «всех на всех», — написал он в Facebook.

Зеленский также прокомментировал идею выдачи украинцам паспортов России.

"Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ", — подчеркнул он.

Ранее президент России Путин допустил введение упрощенного порядка получения российского гражданства не только для жителей ДНР И ЛНР, но и для украинцев.

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