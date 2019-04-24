Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Также документ упрощает выдачу паспортов России соотечественникам, проживающим за рубежом, сообщается на сайте Кремля.
На данный момент численность населения ЛНР и ДНР составляет 3,7 млн человек.
Ранее в МВД назвали число украинцев, получивших гражданство РФ с 2014 года. Это 360 тыс. человек.
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