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Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР

15:09, 24.04.2019
Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Также документ упрощает выдачу паспортов России соотечественникам, проживающим за рубежом, сообщается на сайте Кремля.

На данный момент численность населения ЛНР и ДНР составляет 3,7 млн человек.

Ранее в МВД назвали число украинцев, получивших гражданство РФ с 2014 года. Это 360 тыс. человек.

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