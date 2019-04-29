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Аналитики подсчитали, сколько россияне потратили на ремонт своих автомобилей

08:59, 29.04.2019
Аналитики подсчитали, сколько россияне потратили на ремонт своих автомобилей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

За 2018 год российские автовладельцы потратили на ремонт своих транспортных средств около 2 трлн рублей.

По подсчетам агентства «Автостат», в прошлом году в России насчитывалось 43,5 млн машин. При этом возраст 54% из этих авто уже превышает 10 лет, передают «Известия».

За год автомобилисты потратили на запчасти 1,39 трлн рублей. Еще 575 млрд рублей у них ушло на услуги автосервисов.

В среднем в год автовладелец тратит на ремонт и техобслуживание своего ТС около 32 тысяч рублей.

АналитикаБизнес
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