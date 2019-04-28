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СМИ: водителей московского Следкома оформили на казанскую компанию

19:56, 28.04.2019
СМИ: водителей московского Следкома оформили на казанскую компанию
Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

В Москве водители Следственного комитета обнаружили, что больше не являются сотрудниками ведомства. После того, как им не выплатили зарплату за март шоферы выяснили, что подписали контракт с казанской компанией «Медиа ТВ».

«Водители рассказали, что даже не слышали о такой фирме. Однако в бумагах говорится обратное. По данным договоров, шоферы сами согласились туда перейти», — передает «ФедералПресс».

При этом зарплата у водителей московского Следкома составила всего 22 тысячи рублей в месяц. В СКР организовали внутреннюю проверку.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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