СМИ: водителей московского Следкома оформили на казанскую компанию

В Москве водители Следственного комитета обнаружили, что больше не являются сотрудниками ведомства. После того, как им не выплатили зарплату за март шоферы выяснили, что подписали контракт с казанской компанией «Медиа ТВ».

«Водители рассказали, что даже не слышали о такой фирме. Однако в бумагах говорится обратное. По данным договоров, шоферы сами согласились туда перейти», — передает «ФедералПресс».

При этом зарплата у водителей московского Следкома составила всего 22 тысячи рублей в месяц. В СКР организовали внутреннюю проверку.