На НТВ рассказали подробности о шоу «Магия» с Владимиром Зеленским

Телекомпания НТВ анонсировала выход шоу «Магия» в числе ведущих которого числится и избранный президент Украины Владимир Зеленский. На канале сообщили, что закупили контент 7-летней давности.

«Это шоу 2012 года производства ВайТ Медиа. Ранее на российском телевидении не выходило», — приводит ТАСС слова представителя канала. Он уточнил, что среди ведущих также есть Татьяна Лазарева.

В анонсе НТВ шутит о том, что избранный президент Украины «всегда знал толк в фокусах». Ранее сообщалось, что Зеленский планирует последний раз выступить в качестве ведущего 25 мая.



Напомним, что по результатам второго тура президентских выборов на Украине, который прошел 21 апреля, Владимир Зеленский набрал 73,33% голосов, серьезно опередив своего конкурента, действующего президента страны Петра Порошенко.