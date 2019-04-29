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Синоптики Татарстана обещают снег и не выше +9°С

04:28, 29.04.2019
Синоптики Татарстана обещают снег и не выше +9°С
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 29 апреля, в Татарстане ожидается переменная облачность. По прогнозам метеорологов, в республике пройдет дождь, возможен мокрый снег.

Ветер северный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура не поднимется выше 4—9 градусов Цельсия. В Казани термометры покажут от +6°С до +9°С. В Набережных Челнах воздух прогреется только в пределах 4—7 градусов выше ноля.

Общество Татарстан
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