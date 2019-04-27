Скончался бывший глава Хакасии и брат Александра Лебедя Алексей

Бывший глава Хакасии и брат генерала Александра Лебедя Алексей скончался на 65-м году жизни.

На сайте правительства республики причина смерти бывшего руководителя региона не называется.

В пресс-службе правительства Хакасии отметили, что глава региона Валентин Коновалов дал поручение своему заместителю оказать поддержку семье Лебедя, передает ТАСС.

Алексей Лебедь возглавлял Хакасию с 1996 по 2009 год. С 2009 по 2011 год был депутатом Госдумы.

Он был младшим братом бывшего губернатора Красноярского края, генерала Александра Лебедя, который погиб в 2002 году при крушении вертолета.