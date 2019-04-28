Народный артист Рафаэль Ильясов отмечает свое 80-летие

Сегодня, 28 апреля, свой юбилей отмечает певец Рафаэль Ильясов. Заслуженному деятелю искусств ТАССР и народному артисту ТССР исполнилось 80 лет.



Творчество Рафаэля Зарифовича, безусловно, играет огромную роль для всего татарского народа. Наравне с легендарными исполнителями — Альфией Авзаловой, Ильгамом Шакировым — он является мэтром татарской эстрады.

Почтенный возраст Рафаэля Ильясова не мешает ему, хоть и реже, но все же выходить на сцену, исполняя преимущественно народные песни и песни о родной республике, радуя ценителей своим неповторимым тенором. Особый голос вкупе с безупречной манерой исполнения способны тронуть каждую душу.