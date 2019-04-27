В МЧС предупредили татарстанцев о резком ухудшении погоды

В татарстанском главке МЧС предупредили о резком ухудшении погоды в республике. В ближайшие дни температура воздуха может опуститься до минусовых значений.

Пресс-служба МЧС напоминает о возможном усилении ветра уже сегодня вечером.

В воскресенье днем столбик термометра опустится до показателя 7-12 градусов тепла. В понедельник похолодает до +4..+9°С. Во вторник же температура сохранится на уровне 5-10 градусов выше ноля.

Однако ночами она может опускаться до -3°С и даже -5°С.