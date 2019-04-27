Минниханов: «Мы рады поддерживать проекты, связанные с сохранением и развитием татарского языка, культуры и искусства»

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с представителями татарской творческой интеллигенции. Он выслушал различные предложения деятелей искусства и пообещал взять их на заметку.

«Конечно, в рамках одной беседы невозможно охватить все вопросы. Но все тему, озвученные вами сегодня, мы возьмём на заметку», — передает слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Татарский писатель и поэт, председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев предложил поставить на поток работу по переводу произведений на татарском языке на русский и иностранные языки.

Поэт Роберт Миннуллин добавил, что необходимо проводить и работу в обратном направлении: произведения русских писателей и иностранную литературу активнее переводить на татарский.

Председатель Всемирного форума татарской молодежи Табрис Яруллин предложил оцифровать записи выступлений видных деятелей татарской эстрады и выложить их на YouTube.

Помимо этого, участники встречи обсудили вопросы поддержки периодической печати на татарском языке, увековечивания памяти выдающихся татарских деятелей культуры, развития детских музыкальных школ и пр.