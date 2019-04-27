СКР: на Волге при столкновении двух судов погиб человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели человека из-за столкновения двух судов. В ночь на субботу в акватории Волги на территории Ивановской области столкнулись лодка и неустановленное судно.

Еще два человека пропали, отмечают в Следкоме. На место происшествия выехала следственная группа, передает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

Дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).