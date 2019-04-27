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Происшествия

В Казани задымился трамвай

09:32, 27.04.2019
В Казани задымился трамвай

В Ново-Савиновском районе Казани сегодня утром задымился трамвай маршрута №5.

По данным ГУ МЧС РФ по РТ, сообщение об инциденте поступило в 08.19, он произошел напротив дома 115 А по проспекту Ямашева. Прибывшие спасатели установили, что открытого горения нет, дымит электродвигатель на крыше вагона.

Люди смогли самостоятельно эвакуироваться, пострадавших нет. Инцидент был ликвидирован в 08.34 на площади 1 кв. метр.

Напомним, что в марте этого года в Казани на проспекте Ямашева загорелся трамвай.

Происшествия
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