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Медведев вывел из санкционного списка четырех украинцев

14:34, 26.04.2019
Медведев вывел из санкционного списка четырех украинцев
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отменил санкции против четырех украинцев.

Согласно постановлению, из санкционного списка были исключены бывший генеральный директор украинского телевизионного «Нового канала» Владимир Локотко, экс-мэр Киева Леонид Черновецкий, а также Владимир Крылов и Степан Черновецкий.

Их внесли в список постановлением правительства России от 1 ноября 2018 года «в ответ на действия Украины, связанные с введением ограничительных мер против граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Ранее правительство опубликовало текст постановления, расширяющего санкции в отношении Украины. Документ содержит перечень товаров, экспорт и импорт которых будет ограничен.

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