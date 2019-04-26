Медведев вывел из санкционного списка четырех украинцев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отменил санкции против четырех украинцев.



Согласно постановлению, из санкционного списка были исключены бывший генеральный директор украинского телевизионного «Нового канала» Владимир Локотко, экс-мэр Киева Леонид Черновецкий, а также Владимир Крылов и Степан Черновецкий.

Их внесли в список постановлением правительства России от 1 ноября 2018 года «в ответ на действия Украины, связанные с введением ограничительных мер против граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Ранее правительство опубликовало текст постановления, расширяющего санкции в отношении Украины. Документ содержит перечень товаров, экспорт и импорт которых будет ограничен.

