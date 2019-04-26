Forbes назвал самые экстравагантные инвестиции россиян

Журнал Forbes назвал 10 «роскошных» необычных покупок, подарков и инвестиций богатейших россиян.

На первое место попал замок XVII века Aberuchill Castle на севере Шотландии, который приобрел Владимир Лисин за $12 млн.



В списке также коллекция ювелирных работ Фаберже, купленная владельцами «Реновы» Виктором Вексельбергом у наследников основателя журнала Forbes Малькольма Форбса, яхта ледового класса SeaExplorer-77, в постройку которой вложился совладелец «Тинькофф Банка» Олег Тиньков, а также инвестиции владельца холдинга Finstar Олега Бойко в создание сиквела «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать».

Ранее СМИ рассказали о яхтах, которые арендуют россияне.