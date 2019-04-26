ЦРУ завело официальную страницу в Instagram

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало официальный аккаунт в социальной сети Instagram.

На данный момент опубликована одна фотография. На снимке изображен рабочий стол сотрудника ведомства.

«Мы являемся первой линией обороны нации. Мы достигаем того, чего не могут достичь другие, и идем туда, куда не могут идти другие», — сообщается в описании к странице.

В ЦРУ отметили, что присоединение к соцсети стало новым способом поделиться историями управления и привлечь талантливых граждан США для работы, передает CBS со ссылкой на официального представителя ведомства.

Напомним, ЦРУ допустило ошибку в рекламе для русскоговорящих.