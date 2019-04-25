Новости

15:54 МСК Все новости
Новости раздела

Верховный суд Татарстана продлил домашний арест Мусину до 16 августа

15:37, 25.04.2019
Верховный суд Татарстана продлил домашний арест Мусину до 16 августа
Фото: Максим Платонов

Верховный суд Татарстана продлил домашний арест бывшему главе «Татфондбанка» Роберту Мусину до 16 августа. Об этом «Реальному времени» сообщила пресс-секретарь суда Наталья Лосева. Она отметила, что журналистов на заседании не было.

На данный момент Мусин прочитал 88 томов уголовного дела из 120.
Ранее Верховный суд Татарстана отменил предельный срок окончания ознакомления, установленный Мусину решением Приволжского суда Казани.

Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров