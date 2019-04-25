Верховный суд Татарстана продлил домашний арест Мусину до 16 августа
Верховный суд Татарстана продлил домашний арест бывшему главе «Татфондбанка» Роберту Мусину до 16 августа. Об этом «Реальному времени» сообщила пресс-секретарь суда Наталья Лосева. Она отметила, что журналистов на заседании не было.
На данный момент Мусин прочитал 88 томов уголовного дела из 120.
Ранее Верховный суд Татарстана отменил предельный срок окончания ознакомления, установленный Мусину решением Приволжского суда Казани.
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