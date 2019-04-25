Верховная Рада приняла закон об исключительности украинского языка

Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Теперь документ должен подписать президент Украины Петр Порошенко, сообщает телеканал «112 Украина».

Согласно закону, использование украинского языка становится обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. За нарушение предполагаются штрафы до $450.

Исключения будут касаться только частного общения и религиозных обрядов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил отказ от русского языка с потерей разума.

