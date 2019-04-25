Цена на нефть Brent впервые с октября 2018 года превысила $75

Цена нефти марки Brent превысила $75 за баррель. Это случилось впервые с 31 октября прошлого года.



Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent кратковременно достигала 75,01 доллара. Затем цена нефти скорректировалась до 74,91 доллара за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на WTI росла на 0,08% — до 65,94 доллара, свидетельствуют данные торгов.



Напомним, что 17 апреля стоимость нефти Brent превысила $72 впервые с ноября 2018 года. Это произошло на фоне слухов о снижении ее запасов в США.

