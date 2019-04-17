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Стоимость нефти Brent превысила $72 впервые с ноября 2018 года

09:20, 17.04.2019
Стоимость нефти Brent превысила $72 впервые с ноября 2018 года
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня стоимость нефти Brent превысила $72 впервые с ноября 2018 года

На 8.05 мск цена нефти Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE Futures составила $71,98 за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи подорожала до $64,48 за баррель.

Подорожание нефти происходит на фоне слухов о снижении ее запасов в США, пишет «Интерфакс».

12 апреля стало известно, что стоимость эталонных марок растет шестую неделю подряд впервые с 2016 года.

ПромышленностьНефть
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