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Журнал People назвал самую красивую женщину планеты за 2019 год

21:14, 24.04.2019
Журнал People назвал самую красивую женщину планеты за 2019 год
Фото: flickr.com

В 2019 году журнал People назвал самой красивой женщиной мира актрису Дженнифер Гарнер. Редакция поместила ее на обложку ежегодного специального выпуска People — The Beautifull Issues 2019.

"Я никогда не была одной из тех красоток, я просто обошла стороной неуверенность в себе, хоть и не считала себя привлекательной. Это не было частью моей жизни", — заявила актриса в интервью изданию.

Гарнер снималась в сериале "Шпионка", в фильме "Далласский клуб покупателей" и "Странная жизнь Тимоти Грина".

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