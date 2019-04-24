Журнал People назвал самую красивую женщину планеты за 2019 год

В 2019 году журнал People назвал самой красивой женщиной мира актрису Дженнифер Гарнер. Редакция поместила ее на обложку ежегодного специального выпуска People — The Beautifull Issues 2019.

"Я никогда не была одной из тех красоток, я просто обошла стороной неуверенность в себе, хоть и не считала себя привлекательной. Это не было частью моей жизни", — заявила актриса в интервью изданию.

Гарнер снималась в сериале "Шпионка", в фильме "Далласский клуб покупателей" и "Странная жизнь Тимоти Грина".