В Сети появилось видео с горящим мотоциклом на АЗС в Казани

В Казани мотоцикл загорелся на автозаправочной станции. Видео, снятое очевидцами произошедшего появилось в одном из казанских пабликов в соцсети «ВКонтакте».



На кадрах видно, что огонь вспыхнул на баке мотоцикла, припаркованного возле заправочной станции. Затем пламя начало распространятся по всему транспортному средству. Один из мотоциклистов побежал за огнетушителем, а второй начал отгонять горящее транспортное средство с территории АЗС.



Напомним, ранее в Казани на проспекте Ямашев загорелся автобус 33 маршрута. В этот момент в салоне находились 40 пассажиров. Они самостоятельно покинули транспортное средство. В результате ЧП никто не пострадал.

