В Казани загорелся автобус с 40 пассажирами — видео

В Казани на проспекте Ямашева сегодня загорелся автобус 33 маршрута.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ рассказали, что сообщение о возгорании автобуса по пр. Ямашева, 54 поступило около трех часов дня. В этот момент в салоне находились 40 пассажиров. Все они вместе с водителем покинули автобус. Никто из людей не пострадал.



Прибывшие по вызову пожарные быстро справились с огнем. Выяснилось, что горел двигательный отсек на площади 10 кв. метров. Предварительная причина пожара — неисправность транспортных узлов и механизмов транспортного средства.

Напомним, что в марте этого года в Казани на проспекте Ямашева загорелся трамвай.