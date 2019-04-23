РЖД показали новые вагоны купе с душевыми кабинами и сейфами

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Федеральная пассажирская компания (ФПК), которая является «дочкой» РЖД, показала новый вагон купе.

Вагон выполнен в виде двухвагонного сцепа. Интерьер оформлен в сине-серых цветах. В каждом вагоне есть душевые кабины, в купе — сейфы, холодильники и микроволновки.

Первый новый вагон будет включен в состав поезда Москва — Белгород в октябре этого года.



Ранее сообщалось, что группа «Трансмашхолдинг» разработала для РЖД одноэтажные и двухэтажные вагоны купе с новым интерьером. СМИ уже публиковали фото концептов.

