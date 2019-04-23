Титов предложил создать открытый реестр уголовных дел против предпринимателей

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил создать реестр всех уголовных дел против предпринимателей. Об этом он заявил после заседания экспертного совета, которое состоялось в рамках XIII Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

«Чтобы нашему обществу было известно, какие возбуждены уголовные дела, какие процессуальные действия по ним проводятся, сколько предпринимателей и других людей содержится в СИЗО до суда, какие экспертизы объявлены, в каких экспертизах отказано, — все это должно быть достоянием общественности», — цитирует его ТАСС.

Титов отметил, что больше 30% обращений бизнесменов за поддержкой связаны с уголовным преследованием.

Ранее в Министерстве юстиции сообщили, что бизнесменам в России не нужна дополнительная защита от давления правоохранительных органов, так как ее и без того достаточно.

