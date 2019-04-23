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Титов предложил создать открытый реестр уголовных дел против предпринимателей

15:55, 23.04.2019
Титов предложил создать открытый реестр уголовных дел против предпринимателей
Фото: realnoevremya.ru

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил создать реестр всех уголовных дел против предпринимателей. Об этом он заявил после заседания экспертного совета, которое состоялось в рамках XIII Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

«Чтобы нашему обществу было известно, какие возбуждены уголовные дела, какие процессуальные действия по ним проводятся, сколько предпринимателей и других людей содержится в СИЗО до суда, какие экспертизы объявлены, в каких экспертизах отказано, — все это должно быть достоянием общественности», — цитирует его ТАСС.

Титов отметил, что больше 30% обращений бизнесменов за поддержкой связаны с уголовным преследованием.

Ранее в Министерстве юстиции сообщили, что бизнесменам в России не нужна дополнительная защита от давления правоохранительных органов, так как ее и без того достаточно.

ОбществоВластьБизнес
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