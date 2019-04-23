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Фаррахов: Татарстан вошел в группу заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости

11:59, 23.04.2019
Фаррахов: Татарстан вошел в группу заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости
Фото: realnoevremya.ru

Депутат Госдумы РФ от РТ Айрат Фаррахов рассказал, что Республика Татарстан отнесена к «желтой» группе заемщиков, которая характеризуется средним уровнем долговой устойчивости.

По его словам, профильный комитет ГД одобрил законопроект, согласно которому
расходы регионов России будут контролировать в зависимости от уровня долговой устойчивости.

В соответствии с новым законопроектом Татарстан будет согласовывать с Минфином России программы государственных заимствований и гарантий, а также представлять проект основных направлений долговой политики. Всего в «желтую» группу вошли около 45 субъектов, передает ИА «Татар-информ».

Регионы с высоким («зеленым») уровнем не будут согласовывать с Минфином РФ программы государственных (муниципальных) заимствований и гарантий. Субъекты РФ с низким («красным») уровнем смогут только рефинансировать долги и восстанавливать платежеспособность.

Ранее в Минфине РФ рассказали, что величина госдолга Республики Мордовии и Костромской области оказалась выше доходов.

ОбществоВласть Татарстан
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