В России может появиться Академия космического права

В России могут создать международную Академию космического права. О соответствующей инициативе, предложенной «Роскосмосу», рассказал член экспертной рабочей группы по правовым вопросам космической деятельности Совета РАН по космосу Артем Бондаренко.

По его словам, созданная академия могла бы аккумулировать компетенции в области правового и нормативно-технического регулирования космической деятельности.

Планируется, что учредителям выступят фонд «Первый гражданский институт» и Международная ассоциация фондов мира, а также государство и частные компании.

Инициативу поддержали в двух комитетах Госдумы РФ и в странах СНГ. В «Роскосмосе» отметили, что изучат возможность реализации данного проекта, передает ТАСС.

Кроме того, Бондаренко подчеркнул, что идея по созданию Академии космического права «коллегиально родилась» на первой конференции ООН по космическому праву, которая состоялась в сентябре прошлого года в Москве.

Напомним, ранее сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют купить у «Роскосмоса» корабль «Союз» и услуги по его запуску.